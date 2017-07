Le festival des Raromatai, c'est parti!

Rédaction Web avec Jessica Doucet

C'est au son des pahu que les festivaliers ont été accueillis. Pour l'occasion cinq communes sur sept ont fait le déplacement. Chaque délégation s'est présentée avec les meilleurs éléments de sa commune. "Les grands aito des Îles Sous Le Vent, se retrouvent ici, pour prouver que la culture polynésienne vit encore dans notre nation." , explique Guillaume Tehuiotoa de la Délégation de Tumaraa,Même si Bora Bora et Huahine ont décliné l'invitation, en signe de respect, certains élus de la perle du Pacifique ont fait le déplacement. Comme Sylvana Estall, élue de Bora Bora. "Le heiva nui mérite toute sa place, toute sa grandeur. Même si l'on est que deux ou trois, l'essentiel est de montrer notre respect par rapport à Taputapuatea qui organise ce grand festival des Raromatai".La commune a mis tout en œuvre pour accueillir l'évènement, et pour l'ouverture on dénombre près de 4 000 personnes sur le site. Une réussite selon le maire Thomas Moutame, qui rappelle que "C'est pour faire célébrer notre culture et notre patrimoine que se tient ce rassemblement".