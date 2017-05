Le doyen de Faa’a fête ses 100 ans

Né le 29 mai 1917 à Faa’a, Maxime Aubry fait partie des premiers Polynésiens volontaires à avoir répondu à l’appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Il a combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été décoré de la Légion d'honneur et de la croix de guerre 1939-1945. Cette semaine, René Bidal lui remettra la médaille du Haut-commissariat, gravée à son nom.



Le traumatisme de la guerre ne lui a pas fait perdre sa joie de vivre. Il évoque ces années avec légèreté : « Moi j’ai été là-bas pour sortir d’ici et aller me promener, je ne savais pas ce que c’était que la guerre. Je voulais aller voir les filles de l’extérieur ! Aujourd’hui je veux dire aux jeunes qu’il faut aller à l’armée ! C’est la seule sortie. Tu es logé, tu as le ma'a, tu es payé, tu as le docteur quand tu es malade mais évidemment il y a aussi des coups durs », lance -t-il avec humour.