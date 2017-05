Le dispositif d'hébergement d'urgence pour les touristes reconduit

Rédaction Web avec communiqué

Concernant le vol international Air Tahiti Nui prévu d'arriver dans la soirée, celui-ci est reporté à mercredi matin. Il s'agit du seul vol programmé.Pour les vols intérieurs : Les horaires correspondant (susceptibles de modification selon l’évolution de la situation) seront affichés sur le site d’Air Tahiti www.airtahiti.pf et sur la page Facebook de la compagnie.Pour la partie hébergement: ADT met en place un espace d'urgence gratuit pour la nuit au sein de l'aéroport pour accueillir jusqu'à 150 passagers. ADT et Tahiti Tourisme assureront dans la nuit une présence dans le hall public afin de renseigner et orienter les passagers qui auraient besoin d'assistance.Par ailleurs, le standard de permanence mis en place au sein du ministère du Tourisme est également effectif ce mardi jusqu'à 23 h pour contribuer à l'orientation des touristes à la recherche d'un hébergement. Standard ministère du Tourisme : 40 50 88 60