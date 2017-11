Le dire pour agir, un recueil d’expressions populaires au Salon du livre

Une centaine de personnes ont choisi de s’exprimer au travers d’un recueil populaire. Intitulé Le dire et l’écrire, ce livre, distribué gratuitement dans les allées du Salon, est une initiative de Sylvie Couraud et de l’association des éditeurs de Tahiti et des îles. "L'aventure a commencé il y a 11 ans. Nous avions distribué, avec l'association des éditeurs de Tahiti et des îles, 10 000 carnets d'écritures avec 8 entrées d'écriture. À partir de ces 10 000 carnets dispersés dans toute la Polynésie, on a eu quelques centaines de retours".



Résultat, les carnets de 340 personnes de toute la Polynésie, âgés de 4 à 88 ans ont été choisi pour être publiés dont une 15ène en langue tahitienne.

Pas de censure sur l’orthographe ou la syntaxe, pas de jugement, en toute intimité, grâce à ce recueil les écrivains ont pu coucher leur pensée de façon anonyme. C’est tout l’objectif de cette action inspirée des cahiers « Le dire pour agir » du secours populaire :

Humour, tendresse ou encore nostalgie, chacun a donc pu exprimer ses sentiments librement sur sa vie, ou la vie au fenua.