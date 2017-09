Le détenu évadé a été interpellé par la DSP

Pascal Bastianaggi

Comme nous vous l'annoncions jeudi dernier, l e détenu manquait à l'appel depuis une dizaine de jours à la Maison d'arrêt de Nuutania , et ce mardi, comme l'indique nos confrères de Tahiti Infos, les agents de la DSP lui ont mis la main dessus.L'homme, un SDF connu défavorablement des services de police, faisait l'objet d'un avis de recherche. Il est revenu aux oreilles de de la DSP, que le fugitif trainait depuis peu dans la capitale, notamment vers Paofai. "Une patrouille l'a intercepté ce matin et désormais, il est à Nuutania" précise Heimana Besineau, commandant de police.Le fugitif n'a pas opposé de résistance particulière, bien qu'il ait été condamné à de multiples reprises pour vols avec violence et agression. "Même si ce SDF est connu défavorablement chez nous, ce n'est pas Mesrine. On a attendu qu'il revienne dans ses quartiers habituels pour l'interpeller."Une dizaine de jours de cavale, qui risque bien de prolonger son séjour derrière les barreaux de quelques mois supplémentaires.