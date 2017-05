Le cyclone Donna menace la Nouvelle-Calédonie

Rédaction Web

La direction de la Sécurité civile a publié un communiqué, ce samedi, indiquant que Donna constituait « un danger potentiel qui doit être pris en considération et surveillé avec attention ».« Donna devrait s’intensifier à nouveau dans la journée de dimanche et incurver sa trajectoire vers le sud sud-est », précise-elle.Toutefois, le phénomène devrait perdre en intensité dans les prochaines heures avec des vents estimés de 35 à 45 km/h et des rafales de 75 km/h.Le cyclone Cook avait déjà frappé la Nouvelle-Calédonie au début du mois d’avril mais il n'a causé que des dégâts limités.