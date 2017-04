Le cyclone Cook s'apprête à frapper la Nouvelle-Calédonie

AFP

L'alerte cyclonique maximum de niveau 2 sera déclenchée lundi à 12 heures (03 heures à Paris) sur les provinces des îles Loyauté et du Nord, ainsi que sur les communes de Bourail et de Thio, situées en province Sud. Cette province, où se trouve Nouméa, passera en alerte maximum lundi à 20 heures. L'alerte de niveau 1 est préalablement en vigueur."La menace sur la Nouvelle-Calédonie est très sérieuse et le temps restant doit être mis à profit pour se préparer à l'arrivée du phénomène", a indiqué dans un communiqué la direction de la sécurité civile.Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé "le report de toutes les épreuves écrites des concours prévus lundi", en raison "de très fortes intempéries" en Nouvelle-Calédonie qui rendent les déplacements "impossibles pour de très nombreux candidats". Le report de ces concours aux métiers d'enseignant ne concerne pas seulement la Nouvelle-Calédonie, mais l'ensemble de la France métropolitaine et des outres-mers, a précisé l'Éducation nationale.Cook, qui a auparavant touché le Vanuatu, pays au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, était encore dimanche soir une dépression tropicale forte, mais va se renforcer pour devenir lundi un cyclone et probablement un cyclone intense de catégorie 4."Le scénario le plus probable est un passage de Cook à l'ouest d'Ouvéa lundi après-midi puis sur le centre de la Grande-terre dans la nuit de lundi à mardi avant de longer le sud-ouest de la Grande-Terre et de l'île des Pins", a également indiqué la sécurité civile.Des rafales comprises entre 100 et 200 km/h, des cumuls de pluie pouvant dépasser les 350 mm en 24 heures et des inondations sont attendus dans l'archipel français du Pacifique sud."La mer deviendra démontée avec des vagues de plus de six mètres s'ajoutant à un risque de submersion marine renforcé au moment de la marée haute", a précisé la sécurité civile.Interrogé sur NC 1ère, le directeur de Météo-France NC, Hugues Ravenel, a estimé qu’il s’agissait d’un phénomène aux conséquences « potentiellement très graves ».La Nouvelle-Calédonie n'a pas été touchée directement par un cyclone depuis Erika en 2003.En cas d'alerte 2, les habitants doivent rester confinés à l'intérieur des habitations.