Le couple Obama, une publicité gratuite pour la Polynésie dans le monde entier

Depuis dimanche, date de publication de nos informations et photographies concernant le couple Obama, le nom de Tahiti fait le tour du monde des rédactions, et par la même occasion celui de TNTV. Du simple blog au site institutionnel, tout le monde en parle.Via l'Agence France Presse, les grands médias francophones comme Europe 1 Le Figaro , ou encore L'Express se sont fait l'écho des vacances studieuses d'Obama, entrecoupées par des sessions de paddle et de baignades dans les lagons polynésiens en compagnie de sa femme Michelle. Les médias étrangers, notamment américains, ne sont pas en reste. Des sites people comme People politics , en passant par l'International Business Times et le Huffington Post : tous ont relayé l'information.