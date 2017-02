Le consulat de Chine déménage à Papeete

C'est un signe fort que le Pays souhaite envoyer aux autorités chinoises, en vue de consacrer un partenariat durable : il propose de donner à bail, une parcelle domaniale de 2 412 m² située dans le quartier de Paofai, boulevard Pomare, pour l’implantation d'un nouveau consulat.



La République populaire de Chine, partenaire privilégié du Pays, a manifesté, au cours de ces dernières années, son intérêt pour le fenua et ses potentialités de développement, notamment dans les secteurs aquacole et touristique, rappelle le gouvernement.



Les prémices de ce nouveau partenariat ont permis la conclusion d’un accord avec les autorités de l’aviation civile chinoise en vue d’assurer la desserte aérienne régulière entre la Chine et la Polynésie française par les compagnies chinoises.



Par ailleurs, un ambitieux chantier de développement doit prochainement démarrer sur l’île de Hao. La formation des futurs cadres polynésiens a d’ores et déjà été lancée, ces derniers étant accueillis à Shanghai.



Les permis de construire afférents à cette opération ont également été délivrés en 2016.



Les autorités consulaires chinoises sont le relais, localement, des investisseurs et des autorités administratives de la République populaire de Chine.



Rédaction web avec communiqué