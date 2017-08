Le congrès des communes, une première dans l'histoire de Mahina

Pour que les congressistes repartent avec le sourire, tout le personnel de Mahina a mis la main à la tâche pour l'accueil du 28 ème congrès des communes. «Cela mobilise entre 30 et 40 personnes ! », confirme le tavana, Damas Teuira.



Lundi, tous les participants sont repartis avec des paniers en pandanus. Près de 300 exemplaires ont été fabriqués par une dizaine d'agents de la commune après une commande passée par le SPCPF. Un tahiri, éventail, accompagnait aussi le panier paeore. Des petites attentions qui ne passent pas inaperçues. « L’ensemble des tavana se réjouit de l’accueil et de nos prestations », explique Damas.



«L’idée au travers de ce congrès des communes, c’était de montrer le dynamisme de Mahina. Et je le rappelle à tous, c’est la première fois que la commune accueille le congrès. C’est quelque chose qu’il faut marquer dans l’histoire de Mahina », explique le maire.



Il a aussi voulu prouver que malgré les difficultés financières, sa commune sait rester dynamique et réactive. « On est capable de réagir vite, et que c’est ce dynamisme qui règne à l'heure actuelle au niveau de l’ensemble du personnel de Mahina. On a du cœur à l’ouvrage ! ».