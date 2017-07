Le collectif Nana sac plastique se mobilise

Le collectif a déjà mobilisé plus de 50 commerces de Tahiti pour lutter contre l'utilisation des sacs plastiques à usage unique qui détruisent nos terres et nos océans. Dimanche 23 juillet, ils s’attaquent aux consommateurs pour impulser le changement et éveiller les consciences. Ils organisent une journée « zéro déchets ».La matinée (9 h-12 h) sera consacrée au nettoyage du littoral de Papeete, de l’embouchure de la Tipaerui à la gare maritime. Des stands de vente, de restauration et des ateliers destinés aux échanges et au partage autour d’alternatives au plastique et aux déchets seront également proposés aux familles participantes.Puisque le collectif lutte contre les sacs plastiques à usage unique, leur utilisation sera totalement interdite au long de cette journée.« Le grand public sera donc invité à venir ce jour là avec leur verre, assiette, et les autres ustensiles de table nécessaires et tout autres contenants (sac pae ‘ore, cabas, tissus...) », indique le collectif. L’événement se poursuivra jusqu’à 16 h.