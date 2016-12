Le champion Michel Bourez de retour au fenua en héros

Rédaction web (Interviews : Oriano Tefau)

Lundi, après une victoire en quarts de finale du Billabong Pipe masters face au numéro 1 mondial John John Florence, Michel Bourez s'est envolé vers la victoire. Restée au fenua, sa femme a suivi de près la compétition. "Avant chaque série, il m'appelait pour qu'on se parle un peu. Et je lui donnais toutes mes "vibes", comme on dit", raconte Vaimiti. Le jour J, la mère de deux enfants était en pleines courses de Noël. "Je ne pensais pas qu'ils feraient toutes les séries à la suite. (...) Heureusement qu'on a la 3G pour pouvoir suivre en live.(...) Je n'y croyais pas. Je me suis dit : il l'a fait ! Il a gagné ! C'était une sensation merveilleuse."Michel Bourez fait la fierté de sa famille à la veille de Noël, mais pas seulement. Le président de la Fédération tahitienne de surf Lionel Teihotu était aussi à l'aéroport pour l'accueillir et le féliciter : "C'est une fierté à la fois pour le fenua et la fédération tahitienne de surf (...) C'est un très bel exemple de réussite pour tous les athlètes."Michel Bourez sera l'invité de notre journal en français ce vendredi soir. Dans le ve'a, nous recevrons Lionel Teihotu.