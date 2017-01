Le YouTubeur PatrickStarrr fait le buzz avec une vidéo de Bora Bora

Rédaction web

Maquilleur, Youtubeur, Instagrameur, vlogueur, celui qui se fait appeler PatrickStarrr a plus de 285 000 fans sur Facebook, plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et presque autant à sa chaîne YouTube.Le Philippin était à Bora Bora en octobre dernier avec d'autres vlogueurs à l'invitation d'une marque de cosmétiques. Ultra maquillé, prenant des poses de star, le vlogueur n'a pas dû passer inaperçu.Les photos de cette star du web en Polynésie ont été vues entre 100 000 et 300 000 fois chacune sur Instagram.PatrickStarrr et les autres ont également publié des vidéos de leur voyage sur YouTube. Des vidéos vues de 100 000 à 670 000 fois chacune. De quoi faire de la promotion à Bora Bora.