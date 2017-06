Le XV du Pacifique fête ses 10 ans

Rédaction web

Rattachée au 48e Régiment de transmissions d'Agen, le XV du Pacifique existe officiellement depuis 2007. Cette équipe de Rugby rassemble des militaires originaires du Pacifique (Tahitiens, Futuniens, Kanaks et Wallisiens) évoluant dans l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, la gendarmerie, les pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille. Elle est née de la volonté de quatre «pères fondateurs» : l'adjudant-chef Alexandre Filimoehala, l'adjudant-chef Jacques Guaenere, l'adjudant-chef Elisio Dartoen et le sergent-chef Moana Mafutuna.En plus d’être une redoutable équipe (qui ne comprend que des joueurs licenciés), le XV du Pacifique est aussi très apprécié du public pour ses haka. Le plus célèbre, «Toho te vaka» (« Tire ton va’a vers le large ») a notamment été réalisé sur le porte-avions Charles-de-Gaulle et lors d’un défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Le XV du Pacifique permet ainsi aux milliaires Polynésiens de vivre leur culture et de revendiquer leurs origines. Il entretient aussi la mémoire du Bataillon du Pacifique – qui s'est illustré au combat lors de la Seconde Guerre mondiale.Le 10anniversaire de cette équipe sera célébré ce weekend dans la ville qui l’a vue naître : Agen. Vendredi soir une messe anniversaire sera célébrée en la cathédrale d'Agen. Une messe océanienne, chantée en wallisien, futunien, tahitien et kanak, avec danses et tenues traditionnelles.Le lendemain, samedi 24 juin, le XV du Pacifique affrontera une sélection du comité du Périgord-Agenais. Une rencontre qui se jouera à partir de 19 heures au stade Rabal. Les fonds récoltés grâce à la vente de tickets seront reversés aux associations Terre fraternité (qui vient en aide aux militaires blessés) et à la Fondation Ferrasse (soutien aux rugbymen blessés).