Le Voyage de Poema

Un curieux parcours réunit une perle magnifique et une jeune métisse déracinée dans un pays hostile. Rien ne serait possible sans l'aide d'une femme mystérieuse, Hina, qui fait redécouvrir à l'adolescente sa culture et sa famille.



L'étrange communion entre la perle et sa mère disparue tragiquement, alors qu'elle n'était qu'une enfant, la guide dans un tourbillon mené par des personnages étranges et familiers à la fois qui l'attirent vers les rives de sa petite enfance.



La magie de la perle lui fera découvrir sa mère dont elle ne garde aucun souvenir et, grâce à l'océan qui les relie tous, elle retrouvera ses racines.