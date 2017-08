"Le VillageTahitien" d'Outumaoro sur les rails

Rédaction web avec communiqué

L’architecte et mandataire Pierre Lacombe de Tropical Architecture était accompagné de quatre partenaires américains : les cotraitants, Robert Behling, président d’EDSA, en charge de la réalisation du master plan et du paysagisme, et Stephen Albert, Vice-président de WATG en charge de la ligne architecturale des bâtiments, ainsi que deux sous-traitants, Robert Chickering, directeur des Resorts de Proforma, et Andrew Tanton, directeur général de Cumming en charge respectivement de la planification immobilière économique et du chiffrage de l’opération.Le groupement dispose de références internationales solides comme le complexe Bahia Beach Resort Golf Club dans les Caraïbes s’étendant sur 198 ha, le Marina Village aux Bahamas (EDSA), ou encore le Four Seasons de Dubai et le Hilton Sanya Resort & Spa à Hainan (WATG).L’équipe a été retenue suite à l’avis d’appel public à concurrence publié début juin par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement. Elle est chargée de définir le projet d’aménagement par allotissement à partir de la base programmatique arrêtée par le Gouvernement lors du premier comité de pilotage du projet.La rencontre avec le Président et le Gouvernement a permis de présenter la nouvelle orientation donnée au projet mais également d’échanger autour de diverses thématiques relatives au contexte polynésien, à la place importante de la culture polynésienne et à l’intégration de la population dans le futur projet.