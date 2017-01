Le Village d'enfants SOS de Polynésie recrute

2 Psychologues institutionnels en vacation

1 Psychologue en charge des groupes pour l’analyse de la pratique en vacation

1 Responsable du service éducatif

1 Éducateur spécialisé

1 Mère SOS

Des Psychothérapeutes certifiés-diplômés ou psycho praticien certifié

Rédaction web

Le village d'enfants SOS de Papara recrute :Les détails des postes sont disponibles sur le site internet du village SOS. L'association précise que le recrutement des équipes éducatives se fait toujours en local.Le SOS Village d’enfant de Tahiti accueille des enfants et jeune, de 3 à 21 ans, dont l'histoire est difficile, dont la famille ne peut s'occuper. Tous sont placés sur décision de justice. Il permet aux frères et sœurs d’une même fratrie de grandir ensemble, au sein de la même maison, dans le village de Papara.Frères et sœurs poursuivent ainsi leur histoire et se construisent dans un esprit de famille, accompagnée par une mère SOSqui les accompagne au quotidien, dans un cadre de vie stable et sécurisant, et dans la durée, jusqu’à leur insertion sociale et professionnelle.L’Association Village d’Enfants SOS de Polynésie a été créée en 1993. Elle est à l’origine du projet de création du village d’enfants de Papara, avec le soutien de l’association SOS Villages d’Enfants de France. Le village de Papara est géré par l'antenne polynésienne qui récolte des fonds, reçoit des donations et aides du Pays. L'association en métropole participe également au financement pour le fonctionnement du village.