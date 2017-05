Le Te Aito 2017 attend 1200 rameurs

Rédaction Web avec Esther Parau-Cordette et Thierry Teamo

Trois courses sont au programme, avec un départ à Mahina, un parcours à Taaone et une arrivée à Pirae devant la salle Aorai Tinihau. Cette année, 195 étrangers provenant de 24 pays, ont confirmé leur participation et 1200 rameurs sont attendus.Ce mercredi matin, les organisateurs Charley Maitere et Mara Aitamai ont annoncé vouloir professionnaliser cette course avec, en 2018, un Te Aito en cinq étapes dans les îles et un Te Aito mondial dès 2020.Charley Maitere, l'un des organisateurs, revient sur la genèse de cette course. "Pour nous, Te Aito est une marque. Une marque de fabrique. On était les premiers il y a trente ans, alors que le va'a hoe n'était pas pratiqué par les gens. Pour preuve, la première édition comportait 88 rameurs, toutes catégories confondues. Et à l'époque il n'y avait pas d'étranger. Les premiers a participé, c'était en 2009. Ils étaient cinq. L'année dernière, 85, et cette année, 195".Comme on le voit la course attire de plus en plus de monde, prend de l'ampleur et est devenue une référence dans le monde du va'a