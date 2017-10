Le Tavini soutient le Rassemblement Indépendantistes et Nationalistes de Nouvelle-Calédonie

Rédaction web avec communiqué

Dans un communiqué intitulé "Soutien à nos frères de lutte Kanaks", le Tavini rappelle qu'aujourd'hui, en "Kanaky se déroule une marche pour l'inscription automatique des Kanaks sur la liste électorale pour le référendum d'autodétermination, liste dite référendaire."Le Tavini Huiraatira fait part de son soutien à la demande "que l'ensemble des Kanaks relevant de statut coutumier et de statut de droit commun soit inscrit automatiquement sur la liste référendaire sans passer par l'inscription de la liste générale." Selon le Tavini, "Plus de 20 000 Kanaks sont concernés."Rappelant que "la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des territoires non-autonomes de la chartre des Nations-Unies qui consacre le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires sur ceux des Etats membres dont ils relèvent sur le plan colonial", le Tavini estime que "Le droit de vote des Kanaks est ainsi un droit inaliénable et naturel qui ne saurait souffrir aucune entrave."Ainsi, indique le Front de Libération de Polynésie, "Nos frères Kanaks peuvent compter sur notre soutien indéfectible dans toutes leurs luttes pour la libération de leur peuple et l'indépendance de leur Pays."