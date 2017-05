Le Tavini a déposé les noms de ses candidats pour les législatives

Rédaction Web

Richard Tuheiava se présente dans la première circonscription où il sera opposé à Maina Sage pour le Tapura, Moana Greig pour le Tahoeraa et Michel Ramel pour l'UPR (Union Populaire Republicaine).Tina Cross se présente dans la deuxième circonscription, où elle retrouvera face à elle, Nicole Sanquer pour le Tapura, Teura Iriti pour le Tahoeraa et Pascal Pique pour l'UPR.Quant à Moetai Brotherson dans la troisième circonscription, il sera opposé à Patrick Howell candidat Tapura, Vincent Dubois du Tahoeraa et Dominique Tixier pour l'UPR.Les partis ont jusqu’au 12 mai pour déposer leur candidatures à ces élections.