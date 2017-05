Le Tapura s'engage à apporter son soutien à Emmanuel Macron

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Edouard Fritch est actuellement en déplacement à Paris jusqu'à la fin de la semaine où pas mal de rendez-vous l'attendent, mais selon Jean-Christophe Bouissou, "Cette rencontre se fera, nous en sommes persuadés puisqu'il y a une volonté commune de faire en sorte qu'une majorité présidentielle puisse se mettre en place. (...) Une nécessité pour Emmanuel Macron, précise le porte parole du gouvernement, pour permettre la réalisation de son programme."Quant à l'étiquette sous laquelle les candidats Tapura se présenteront aux législatives, "Ce sera sous l'étiquette Tapura Huiraatira, mais, nous sommes dans le courant des Républicains qui souhaitent qu'il y ait un travail en bonne intelligence, voire un soutien sur le programme que souhaite mettre en œuvre le président de la République."Poursuivant, "Ce qui est important pour nous, c'est de voir ce qui est utile à la France et en même temps ce qui est utile à la Polynésie. Nous serons de toutes façons obligés de travailler avec le gouvernement central. L'application des accords de l'Elysée, c'est soixante mesures importantes pour la Polynésie, dont bon nombre de domaines nécessitent une discussion avec le président de la République et son futur gouvernement."Pour Jean-Christophe Bouissou, "il y a un intérêt pour Emmanuel Macron d'avoir un soutien au Parlement, ou ici en Polynésie (...). Le Tapura huiraatira, s'engage à lui apporter son soutien qui est amplement nécessaire à la France et à la Polynésie."