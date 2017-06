Le Tapura est en marche à l'UDI

Cette semaine Édouard Fritch s'est rendu au Palais Bourbon au côté des deux députées du Tapura, Maina Sage et Nicole Sanquer. Il a rencontré le Premier ministre et la ministre des Outre-mer, Édouard Philippe et Annick Girardin. Il s’est également entretenus avec plusieurs responsables politiques de l’Assemblée nationale pour fixer le groupe où les députées Tapura siégeront. Il s'agit de l'UDI. Édouard Fritch explique que c'est aussi une façon de soutenir la politique d'Emmanuel Macron :"Nous maintiendrons notre présence au sein du groupe UDI à l’Assemblée nationale puisque ce groupe va soutenir la politique du gouvernement actuel, en tous les cas, dès la semaine prochaine, ils voteront la motion de confiance qui sera présentée à l’Assemblée nationale", affirme-t-il"Les républicains, nous avions une convention avec eux dans le cadre de l’élection du président de la République, mais nous ne sommes pas allés plus loin car je n’ai jamais demandé d’investiture de qui que ce soit de façon claire. (…) et puis, du fait de l’élimination de notre candidat, j’ai fait le choix d’aller soutenir le Président de la République, c’est un choix que nous avons pris tous ensemble, et aujourd’hui nous continuons dans ce sens, nous serons dans la majorité présidentielle et dans un groupe qui soutiendra cette politique,"ajoute-t-il.