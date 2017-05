Le Tapura conforté dans les trois circonscriptions

Bertrand Parent

(Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, Tuamotu, Marquises) où Moana Greig pour le Tahoera’a et Maina Sage pour la Tapura s’affronteront, Macron compte près de 20 000 voix pour un score à 57,15 contre 42,85 pour Marine Le Pen (plus de 14 000 voix).(zone rurale de Tahiti et archipel des Australes) ce sont Teura Iriti (Tahoera’a) et Nicole Sanquer (Tapura) qui se présentent. Là-aussi, le candidat d’En marche ! devance largement Marine Le Pen avec 58,63% (plus de 16 000 voix). La présidente du FN plafonne à près de 12 000 voix (41,37%). Mais l’inconnue, du côté des autonomistes, dans cette circonscription, reste le score que peut faire Tepuaraurii Teriitahi (la candidate dissidente de Jacquie Graffe).(Faa’a, Punaauia, îles Sous-le-vent) où ce sont Vincent Dubois et Patrick Howell qui représenteront le Tahoera’a et le Tapura, Emmanuel Macron fait son meilleur score avec 59,67% des voix (16 646 suffrages) contre 40,33% (11 130 voix) pour Marine Le Pen.Dans les trois circonscriptions, l’abstention reste forte dans ce deuxième tour de la présidentielle, entre 51 et 55%. De quoi relativiser la très nette avance du Tapura. La mobilisation sera évidemment plus forte dans quatre semaines pour des élections plus locales. Elle profitera bien sûr d’abord au Tavini, absent volontaire de la présidentielle, et ses trois candidats Richard Tuheiava, Valentina Cross et Moetai Brotherson. Ensuite ce sera la capacité des deux partis autonomistes à rassembler ces abstentionnistes sur leur candidat qui fera la différence.