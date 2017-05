Le Tapura a déposé les noms de ses candidats pour les législatives:

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Le Taho'eraa Huiraatira et le Tau hotu rau de Tauhiti Nena ont déjà déposés les noms de leur trois candidats et de leur suppléants qui se présentent sur les trois circonscriptions . Aujourd'hui, c'était au tour du Tapura Huiraatira: Maina Sage se présente sur la première circonscription, Nicole Sanquer dans la deuxième et Patrick Howell dans la troisième circonscription.Pour mémoire, Maina Sage a pour suppléant Benoît Kautai (maire de Nuku-Hiva), Nicole Sanquer, Joachim Tevaatua (maire de Raivavae) et Patrick Howell, Teura Tarahu-Atuahiva (représentante à l'APF).La candidate de Jacquie Graffe, Tepuaraurii Teriitahi se lance elle aussi dans la 2ème circonscription contre Nicole Sanquer, elle a choisit Lorna Oputu, conseillère municipal de Mahina comme suppléante. Yves Conroy a déjà déposé sa candidature sur la 2ème circonscription.Dans la troisième circonscription, une gérante de société de terrassement des Iles sous le vent, se présente, il s'agit de Corinne Atger, elle souhaite apporter un renouveau politique. Les autres candidats ont encore jusqu'à vendredi 18 heures pour déposer leur candidature.