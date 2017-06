Le Tane's Day : 1ère fête des pères célébrée dans la capitale

Pétanque, battle de fafaru ou challenge crosstraining : les papas auront le choix, ce samedi, pour se divertir à Papeete. L'association Fare Toa No Cathédrale organise la Tane's Day : une manifestation gratuite à l'attention des papas et de toutes les familles du fenua.

Au programme de cette journée : une exposition-vente entre 9h et 16h autour de la cathédrale, des maquillages et tatouages pour les plus jeunes, des sauts en BMX, un challenge de crossfit organisé par le club Nahiti No Arue. Un concours de pétanque et un battle de fafaru sont aussi prévus. Le vainqueur du prix du meilleur fafaru remportera un fari'i fafarui en terre cuite.

Pour clore cette journée : un grand concert oecuménique devant la cathédrale.

Automobilistes : la circulation et le stationnement seront fermés dans cette zone dès ce vendredi 18h, et jusqu'à 17h samedi.





Rédaction web