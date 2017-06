Le TE AITO 2017 en direct TV & WEB sur TNTV

Samedi 24 juin à 11h30, Olivier Huc et Ingrid Vohi prendront les commandes du direct. Relayés par André Vohi et Davidson Bennett sur les bateaux suiveurs, cette équipe d'experts et de passionnés vous fera vivre la 30ème édition du TE AITO en direct depuis la baie de Taaone, site choisi pour l'organisation des Championnats du Monde de Va'a 2017 et 2018.



Comment suivre la course :

A la télé : 11h30 sur TNTV

Sur le web en qualité HD : 11h30 sur www.tntv.pf/tahitivaa2017

En Live Facebook : 11h30 sur la page officielle de TNTV