Le SMA embarqué sur le Carelia pour son trajet retour

Le monocoque en nomex et carbone de 18m de long et 5,70 m de large a été hissé sur le Carelia par l'entreprise Cowan.

Le mat puis la coque ont été installées sur des containers : " Ca a été beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. On a été tellement bien reçu et aidé, et on a pu faire les choses bien, en très peu de temps", se réjouit Marcus Hutchinson.



Coût du rapatriement : "Ce sont des tarifs négociés en fonction des périodes de l'année et des autres cargos : on n'a pas trop le choix. En gros, c'est aux alentours de 100 000 euros (12 millions de francs) manutention incluse", indique le directeur des opérations.



L'équipe technique venue assister Paul Meilhat rentrera par avion ce soir en métropole. Elle retrouvera le navigateur : "Paul Meilhat est rentré. Il n'avait pas vu sa famille depuis le 6 novembre. Il est papa depuis le mois d'août et avait peur de ne pas pouvoir se reconnecter s'il traînait trop" , conclut Marcus Hutchinson.



Quant au SMA; il devrait être déchargé au Havre le 17 mars. Ensuite, d'autres courses l'attendent : le Fastnet 2017 au début du mois d'août, et la course Jacques Vabre en novembre.



Laure Philiber