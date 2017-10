Le RSMA: une porte d'entrée dans le monde du travail et dans l'age adulte

Rédaction web avec Laure Philiber et Esther Parau

Pour Benjamin Yuen, sa principale motivation, comme beaucoup d'autres tient en trois mots: trouver du travail. "C'est difficile de trouver un emploi et avec le RSMA on peut en trouver plus facilement." Lui qui a galérer pendant deux ans, faisant du porte à porte pour décrocher un job, a décidé d'intégrer le RSMA."Ce sont des amis et des membres de ma famille qui m'en ont parlé." Lui qui n'a pas de diplôme, a bénéficié d'une remise à niveau avant d'intégrer le filière qu'il a choisie. "Je compte travailler dans le bâtiment, c'est pour cela que j'apprends la plomberie, la maçonnerie et l'électricité".De sa part, même constat que Manina, "Le RSMA nous ouvre beaucoup de portes et c'est plus facile de trouver un emploi à la sortie. Cela demande des sacrifices, je ne vois mon fils que les week-ends et il me manque."Du coté du Commandant Frédéric Sol – Chef de bataillon au RSMA, on ne se voile pas la face. On est conscient que ce n'est pas l'attrait de l'uniforme qui fait majoritairement basculer les jeunes vers le choix du RSMA. "Si les jeunes postulent chez nous, c'est parce qu'ils cherchent du travail. Ils sont en déshérence, en général déscolarisés et ne savent plus trop où aller."Mais, rappelons-le, le RSMA n'est pas le CFPA. Cela reste l'armée et son cortège de contraintes qu'elle engendre. "Ils viennent aussi frapper à la porte pour trouver une famille et un cadre".Quant à savoir pourquoi est-il plus facile de trouver un emploi quand on sort du RSMA, même si environ 20% d'entre eux n'en trouvent pas forcément un. Le Commandant Frédéric Sol explique que c'est parce que l'armée travaille avec les entreprises. "On est au plus près de l'employeur. Il nous dit quels types de profils il a besoin, et nous dans la mesure du possible, on lui fournit ce dont il a besoin."Après deux mois de service pour ces quatre sections de tahitiens et de marquisiens, les 182 engagés vont recevoir leur insigne ce jeudi soir. Symbole de leur intégration officielle au régiment.