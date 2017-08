Le Plan Climat Energie de la Polynésie française sur les rails

Rédaction Web avec communiqué

Engagée depuis plusieurs années sur les enjeux énergie-climat, la Polynésie française a d’abord élaboré en 2012 le Plan Climat Stratégique (PCS) puis le Plan Climat Energie (PCE) en 2015, un plan opérationnel décliné en 28 actions. Ce programme, de portée transversale, vise autant l’adaptation que l’atténuation du changement climatique annoncé, et court jusqu’en 2020.Il est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et le fruit d’une collaboration de plus d’une centaine de personnes. Il a également fait l’objet d’une présentation en décembre 2015 lors de la COP 21 qui s’est déroulée à Paris. Dès lors, l’ensemble de la démarche ne pourra avoir une avancée cohérente que par la mise en œuvre d’une animation, d’un suivi et d’une évaluation continue des actions du PCE.Cette première réunion du comité de suivi a, entre autres, pour objet de présenter aux acteurs des actions du Plan Climat de la Polynésie française, les outils mis à leur disposition pour le suivi des actions déclinées et de faire un état d’avancement global du PCE. Il s’agit d’un espace d’échanges entre les différents acteurs dans lequel ils peuvent faire part de leurs attentes et de leur besoins.Le changement climatique est une problématique au cœur des enjeux environnementaux en Polynésie française pour lequel le gouvernement souhaite mettre en place des solutions pérennes.