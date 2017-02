Le Pays va prendre en charge les repas des sinistrés en centres d'accueil

Rédaction web

Près de 4 000 personnes ont été directement touchées par les intempéries du 22 janvier dernier. Nombreux sont ceux qui ont tout perdus. Paroisses, communes hébergent dans des centres de secours les sinistrés qui n'ont plus de toit.Ces personnes auront désormais leur repas payé par le Pays. Un arrêté paru au Journal officiel lundi fixe les conditions de prise en charge, par le budget de la Polynésie, des dépenses de restauration des sinistrés des intempéries. Les dépenses, qui seront engagées par le service des moyens généraux et les différentes circonscriptions, couvriront les repas des sinistrés hébergés temporairement dans des refuges. Les achats autorisés pour les denrées alimentaires regroupent l'eau, le lait et les produits nécessaires à préparer un repas.