Le Pays signe une convention avec la Caisse des Dépôts pour la construction de logement sociaux

A Strasbourg, le ministre du logement a signé une convention sous le haut-patronage du gouvernement central. Une convention passée avec la Caisse des Dépôts, qui doit favoriser la construction de logement sociaux en Polynésie très prochainement."Cette déclaration d'intention est le prémisse de ce travail d'étude qui doit être réalisé avec sérieux, mais qui pour nous doit aboutir, puisque c'est une nécessité sur les financements importants sur le long terme.", explique Jean-Christophe BouissouJusqu'à présent, l’OPH, contractait des prêts à moyens termes à l’Agence Française de Développement. Mais dès l’an prochain, l'OPH pourra se faire prêter de l’argent par la Caisse des Dépôts et Consignation."Ce sera la première fois en réalité que la Polynésie et l'OPH espèrent pouvoir obtenir un soutien financier qui permettra au budget de la Polynésie française de pouvoir intervenir sous forme de levier, pour garantir les prêts qui vont être obtenus de la part de l'OPH" poursuit Jean-Christophe BouissouDans la ligne de mire de l’organisme, la possibilité de financer des constructions certes, mais aussi de pouvoir acheter du foncier pour y bâtir les logements, avec un modèle économique plus direct."C'est fabriquer plus de logements sociaux, destinés à satisfaire les besoins sociaux des populations, mais aussi de contribuer au développement économique, compte tenu du poids de la construction dans la filière du BTP.", explique Dominique Mirada, directeur Outre-Mer de la Caisse des dépôts.Mais avant de pouvoir contracter ces prêts, la Caisse des Dépôts va mener des études sur le terrain d’ici la fin de l’année pour diriger l’OPH vers les meilleurs investissements.