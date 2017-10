Le Paul Gauguin prévoit de faire escale à Vairao

Rédaction web avec Tamara Sentis et Tauhiti Tauniua Mu San

La commune, les services du pays et les prestataires commencent déjà à s’organiser. Lundi 9 octobre, un comité du tourisme réunissant les prestataires et la population a vu le jour.En 2018, le Paul Gauguin a décidé d’offrir à ses passagers une nouvelle destination : la presqu’ile. Entre juillet et novembre prochain, il y fera six escales d’une journée."La presqu'île est totalement différente de toutes les autres îles sur lesquelles nous nous rendons et je pense que cette escale va apporter un plus à notre clientèle.", explique Dick Bailey, pdg de Paul Gauguin Cruises.Un paquebot dans le lagon, Vairao n’avait pas vu ça depuis 1974 et la dernière escale du France. A cette époque, la passe était la seule suffisamment grande pour accueillir un navire de ce type à Tahiti. Alain Corre, propriétaire du restaurant "L'escale du France", se souvient. "Les souvenirs les plus marquants, c'est les réquisitions de tous les véhicules existants sur Tahiti pour pouvoir transbahuter et promener les touristes du France".Pour le Gauguin, pas de réquisitions, il vendra à ses passagers les activités touristiques des prestataires de la commune. "On a déjà suffisamment de prestataires au niveau nautique, quant aux transports terrestres, on attend des propositions.", explique Florence Courbière, directrice du Paul Gauguin Cruises.L’opération est donc juteuse pour la commune, qui, percevra en plus une taxe de séjour. Mais elle doit d’abord engager des travaux de rénovation. "L'aménagement du quai doit commencer dès 2018, pour que l'on puisse mettre en place des structures adaptées pour l'accueil du Gauguin. L'objectif étant de pérenniser ce projet avec le Gauguin, et de pouvoir accueillir d'autres paquebots.", précise Jonathan Tariha'a, maire de Vairao. Et c’est aussi le souhait des commerçants et des prestataires.La première escale du Gauguin est prévue pour le 6 juillet. Si tout se passe bien, le navire augmentera le nombre d’escales à Vairao dès 2019.