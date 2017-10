Le Passeport digital : une formation pour aider les entreprises à mettre le cap sur la croissance connectée

Les lundis de 14h à 17h30

Les mardis de 8h30 à 12h

Les mercredis de 8h30 à 12h

Les jeudis de 8h30 à 12h

Les vendredis de 8h30 à12h

Selon le baromètre de la transformation digitale des entreprises, enquête qui date de novembre 2016, bien que 73% des personnes interrogées pensent que les entreprises polynésiennes sont concernées par la transformation digitale, 45% des entreprises n'ont pas de site internet. 63% sont en revanche présentes sur Facebook. 69% des entreprises interrogées souhaitent des programmes d’action et de formation des dirigeants d’entreprise aux usages digitaux.C'est de ce constat qu'est né le projet de Passeport digital. Il s'agit d'un parcours de 5 jours de sensibilisation, formation et coaching conçu spécifiquement pour les chefs d’entreprises non salariés, patentés, qui exercent une activité commerciale au fenua. Le passeport vient d'être lancé par la CCISM et le ministère en charge du Numérique. Le but : aider les TPE et PME à réussir leur transition digitale et à mettre le cap sur la croissance connectée.Une équipe de professionnels et experts du numérique leur transmettra tous les leviers pour maîtriser les nouveaux outils digitaux. Et réussir leur transition digitale.Pour faciliter l'accès à ce parcours de formation et coaching de 5 jours, le ministère en charge du Numérique et la CCISM de Polynésie prennent en charge 80% du coût du Passeport Digital. Un effort important qui ramène le coût total du Passeport Digital pour les ressortissants de la CCISM à 25 000 Fcfp.Les 5 jours de formations seront répartis en 6 modules d’une demi-journée (3h30) et 2 journées (7h00) sur un trimestre afin de tenir compte des contraintes de disponibilité des entrepreneurs.Le chef d'entreprise non salarié peut choisir sa session en fonction de ses jours de disponibilité.Les sessions sont proposées, au choix :Il y aura plusieurs sessions tout au long de l'année.La première demi-journée de sensibilisation aux usages digitaux assurée par le conseiller responsable de l'émergence et innovation à la CCISM. Cette demi-journée d'accueil et de sensibilisation sera également l'occasion de tester et confirmer le niveau de compétences numériques des chefs d'entreprise non salariés.La journée ou les deux demi-journées de coaching personnalisé, dans l'entreprise ou à la CCISM, se feront sur prise directe de rendez-vous avec un professionnel Expert de la Team Passeport Digital issus des organismes de formation locaux.