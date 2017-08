Le PSG face au Bayern de Munich

Olivier Huc

L’AS Monaco a bénéficié d’un tirage plutôt clément avec le FC Porto, le Besiktas et enfin le club Allemand de Leipzig, deuxième de Bundesliga l’an passé. On retiendra également de belles affiches pour ces phases de groupes avec un alléchant Barça-Juventus dans le groupe D. Et surtout un trio intéressant dans la poule H avec le Real Madrid de CR7, face à Dortmund et les Spurs de Tottenham. Quelle formation succédera à l’équipe de Zinedine Zidane le 26 mai prochain à Kiev, à vos pronostics !