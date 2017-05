Le PGA non respecté à Paea

Rédaction Web avec Tamara Sentis

Le conflit oppose les habitants du Quartier Vaitupa à un chef d’entreprise de la Zone industrielle de la Punaruu, également propriétaire d’un terrain vague dans le quartier de Vaitupa. En 2002, ce dernier a surélevé son terrain, provocant des inondations dans le voisinage. Selon les riverains, il n’avait pas l’autorisation de le faire."Cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte déjà à 2002 avec un remblai qui a été fait sans autorisation, ce qui fait qu'en quinze ans, nous avons été inondé plusieurs fois, et cette année deux fois", explique l'un des riverains.Mais la semaine dernière, le conflit s’est envenimé. Le propriétaire a fait installer un grillage et vient régulièrement entreposer sur son terrain des containers et de la ferraille provenant de son entreprise."C'est une zone d'habitation. Ce n'est pas une zone industrielle. Il n'a pas à ramener tous ses trucs ici. Tous les jours, nous vivons dans le bruit des machines.", explique excédée cette voisine. "Ce n'est pas normal!"Et en effet, sur le plan général d’aménagement de la commune ont peut lire qu’il est interdit de déposer de la ferraille, des matériaux, des combustibles et des containers dans cette zone.Contactée, la mairie de Paea a refusé de répondre à nos questions. Les habitants du quartier indiquent qu’ils intenteront une action, si la semaine prochaine, la municipalité n’est toujours pas intervenue.