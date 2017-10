Le ‘Ori Tahiti inscrit au patrimoine culturel français

(Avec communiqué )

Le Comité du Patrimoine Ethnologique et Immatériel Français a décidé, lors de sa séance du 26 octobre, d’inclure le ‘ori tahiti à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.Il s'agit d'une première étape avant de prétendre figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO.Le travail mené depuis plusieurs années par le conservatoire artistique de la Polynésie française en collaboration avec les professionnels de la danse en général et la Fédération Tahitienne de ’Ori Tahiti en particulier, au travers du répertoire des pas de danse tahitienne, a constitué un élément majeur dans le dossier de candidature. L’examen du dossier initialement prévu en janvier 2018 a été avancé.La Polynésie française peut à présent envisager la reconnaissance mondiale du 'ori tahiti par l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En sa qualité d’État membre, la France a la possibilité, une fois tous les deux ans de présenter un bien immatériel en vue de son inscription. Le prochain examen d’un bien français est fixé pour 2019.Pratiqué depuis des temps immémoriaux, le ’ori tahiti a été interdit lors de la période d’évangélisation qui a suivi les premiers contacts du peuple polynésien avec l’Occident. Cette pratique identitaire a pourtant survécu en connaissant, ces dernières années, un développement impressionnant.Profondément ancrée dans l’âme polynésienne, la pratique du 'ori tahiti est, avec la langue, un vecteur central de la culture du Fenua. Composante essentielle des arts du spectacle, cette danse et son univers si riche participent pleinement à la vie sociale, et rappellent en permanence le lien intime entre le Polynésien et son environnement. Traduisant les émotions et les sentiments en correspondance avec la grande tradition orale de la civilisation polynésienne, le 'ori tahiti est à la fois un lieu et un lien de reconnaissance pour le peuple polynésien.Cette pratique connait depuis quelques années un développement fulgurant dans le monde. Si ce développement est compréhensible dans les espaces polynésiens et océaniens, la danse traditionnelle tahitienne a gagné presque tous les continents comme l’Asie et le Japon notamment - plus de 500 000 pratiquants estimés dans dix ans - les Amériques et la Californie, l’Europe.Ce succès témoigne de la vivacité et de l'originalité de notre culture. Il ne doit pourtant pas sacrifier une pratique ancestrale sur l'autel de la mondialisation. D'où le souhait et la démarche initiés par le gouvernement de la Polynésie française et le ministère de la culture : classifier le 'ori tahiti en tant que patrimoine culturel immatériel afin de pérenniser son ancrage.