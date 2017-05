Le Milo de Vénus

Rédaction Web avec David Chang

Le but était de réunir les enfants issus des quartiers en difficulté de la commune de Mahina. Ils ont pu s’essayer à de nombreuses activités en rapport avec le football. Et il y avait foule ce matin à Mahina. A tel point que les éducateurs ont dû procéder à une sélection pour ne pas dépasser le quota de participants.Ils étaient donc plus de 400 enfants. Les plus expérimentés ont participé à un tournoi par équipes. Mais les autres n’étaient pas en reste ; ils ont profité de nombreux stands.Dans un coin du terrain, certains pouvaient même venir écouter les incroyables histoires du personnage de la marque organisatrice de l’événement, "Milo le Aito".Les journées comme celles-ci sont une véritable aubaine pour les associations sportives qui ont pour objectif de faire connaitre le sport au plus grand nombre, tout au long de l’année.Pour l’évènement, L’AS Vénus a fourni, avec la commune, la majorité des éducateurs sportifs. En retour, elle espère agrandir son nombre d’inscrits prochainement.