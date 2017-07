Le Meilleur Pâtissier - les professionnels

Samedi 15 juillet à 20h15 sur TNTV, les 3 brigades finalistes vont relever tous les défis pour décrocher le premier titre du « Meilleur pâtissier : les professionnels ».



Crème de la crème du savoir-faire de ce concours, nos brigades devront séduire notre jury d'exception composé des 4 plus grands noms de la pâtisserie française : Pierre Hermé, Frédéric Bau, Philippe Conticini et Cyril Lignac.



Ils réaliser 6 gâteaux en forme de couronne, parfaitement identiques et dignes des plus grandes pâtisseries. Elles seront ensuite confrontées à une 2e épreuve inédite : le tableau culinaire. A la fin de ces 2 épreuves, nos professionnels devront relever un ultime challenge digne des plus grands concours : réaliser des pièces artistiques hors normes de plus d'1m50 sur un thème imposé, « le jardin extraordinaire », tout en intégrant dans leur décor une version sublimée d'un grand classique de la pâtisserie, la tarte aux pommes. Pour remporter le premier trophée du Meilleur pâtissier professionnel, ces brigades en quête d'excellence vont devoir se surpasser avec des gestes jamais vus et créer de nouvelles techniques plus incroyables que jamais !! Alors, quelle brigade remportera cette première compétition du « Meilleur pâtissier - les professionnels » et gagnera une édition de son propre livre de recettes de pâtisseries ?

À vos marques ? Prêts ? Pâtissez !



L’émission sera suivie à 22h15 du « Meilleur Pâtissier – les secrets des professionnels ».

Samedi 15 juillet à 20h15 sur TNTV, les 3 brigades finalistes vont relever tous les défis pour décrocher le premier titre du « Meilleur pâtissier : les professionnels ».



Crème de la crème du savoir-faire de ce concours, nos brigades devront séduire notre jury d'exception composé des 4 plus grands noms de la pâtisserie française : Pierre Hermé, Frédéric Bau, Philippe Conticini et Cyril Lignac.



Ils réaliser 6 gâteaux en forme de couronne, parfaitement identiques et dignes des plus grandes pâtisseries. Elles seront ensuite confrontées à une 2e épreuve inédite : le tableau culinaire. A la fin de ces 2 épreuves, nos professionnels devront relever un ultime challenge digne des plus grands concours : réaliser des pièces artistiques hors normes de plus d'1m50 sur un thème imposé, « le jardin extraordinaire », tout en intégrant dans leur décor une version sublimée d'un grand classique de la pâtisserie, la tarte aux pommes. Pour remporter le premier trophée du Meilleur pâtissier professionnel, ces brigades en quête d'excellence vont devoir se surpasser avec des gestes jamais vus et créer de nouvelles techniques plus incroyables que jamais !! Alors, quelle brigade remportera cette première compétition du « Meilleur pâtissier - les professionnels » et gagnera une édition de son propre livre de recettes de pâtisseries ?

À vos marques ? Prêts ? Pâtissez !