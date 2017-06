Bienvenus dans le « Meilleur pâtissier - Les Professionnels », le 1er concours de pâtissiers professionnels par équipe.



Pendant plusieurs semaines, 12 brigades de chocolatiers, confiseurs, pâtissiers… exerçant dans des restaurants étoilés, des pâtisseries de renom, dans les plus grands palaces ou encore sur les navires de l'armée, se sont affrontés en espérant décrocher le premier titre de meilleur pâtissier professionnel.



Dans un nouveau cadre enchanteur, au coeur de la forêt de Ferrières, nos pâtissiers professionnels tenteront de séduire un jury d'exception composé des 4 plus grands noms de la pâtisserie française : Philippe Conticini, icône de la gastronomie contemporaine, Pierre Hermé, nommé Meilleur Pâtissier du Monde par l'Académie des World's 50 Best Restaurants en 2016, Frédéric Bau, directeur de la Création de la Maison Valrhona, et Cyril Lignac, chef étoilé préféré des Français.

Chaque semaine, notre jury d'exception va soumettre nos 4 brigades de pâtissiers professionnels à deux épreuves redoutables : celle des 100 gâteaux individuels et celle de la pièce artistique.



Pour cette 1re semaine de concours, les 4 premières brigades de pâtissiers professionnels à s'affronter sont :

La brigade de la mutinerie : Dirigée par Luc, 28 ans, chef dans une grande chocolaterie de Paris. Diplômé en sciences, ce chimiste pâtissier a fait de sa chocolaterie un véritable laboratoire dans lequel il élabore des recettes allégées en sucre. Pour tenter de remporter ce concours, Luc a fait appel aux services sa compagne, Léa, 27 ans, également chef pâtissière dans la même chocolaterie, et a un virtuose de la pâtisserie, Julien, 33 ans, chef dans un palace parisien…

La brigade Belles Rives : Dirigée par Steve, 36 ans, chef pâtissier dans un restaurant étoilé de Juan-les-Pins, véritable lieu de prédilection des stars du monde entier. Et pour ne rien laisser au hasard dans cette compétition, Steve s'est entouré de proches de confiance pour constituer sa brigade. Il a choisi Stanislas, 24 ans, son sous-chef pâtissier en qui il croit depuis des années, et Stéphane, chef pâtissier dans un hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez.

La brigade Lamagnère : Dirigée par William, 38 ans, chef pâtissier dans un grand restaurant parisien. Très appliqué dans la confection de ses desserts, William a décidé de s'entourer de la crème de la crème pour ce concours. Ses amis de longue date, Kevin, 38 ans, chef d'une entreprise de pâtisserie, et Germain, 37 ans, grand chocolatier parisien.

La brigade de la Facultés des métiers : Menée par Jean-Luc, 33 ans, chef pâtissier dans un restaurant gastronomique à Saint-Paul-de-Vence et formateur à la chambre des métiers. Toujours en quête de reconnaissance dans son métier, Jean-Luc est également un véritable passionné de concours et souhaite un jour décrocher son titre de Meilleur Ouvrier de France. Pour ce concours, il a fait appel à ses compagnons de routes tout aussi férus de compétition : Nicolas, 23 ans, ouvriers pâtissier à Hyères, et Benoît, 27 ans, chef pâtissier dans un hôtel à Courchevel.



Les brigades devront d'abord, lors de l'épreuve des 100 gâteaux individuels, moderniser et sublimer 2 grands classiques de la pâtisserie : le fraisier et le Mont-blanc. Ils devront être rapides et très méticuleux car ce sont 50 pièces parfaitement identiques de chaque pâtisserie que nos brigades vont devoir présenter au jury. À la fin de cette épreuve, nos brigades de professionnels ne seront pas au bout de leur peine car notre jury leur demandera de réaliser l'impossible, donner vie à des pièces artistiques exceptionnelles et monumentales tout en chocolat sur un thème imposé : les animaux de la jungle. Mais ce n'est pas tout, car elles devront également intégrer dans leur décor leur version sublimée du dessert préféré des Français : le gâteau au chocolat.



l'issue de ces 2 épreuves, seule la brigade qui aura le plus convaincu notre jury d'exception gagnera sa place pour la grande finale ! Alors, quelle brigade remportera cette première semaine de compétition et aura une chance de remporter le premier titre de Meilleur pâtissier professionnel ?



À vos marques ? Prêts ? Pâtissez !