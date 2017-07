Le Meilleur Pâtissier - les professionnels : 3e semaine de concours

Les nouvelles brigades de pâtissiers professionnels sont :

La brigade de l'Oiseau Bleu

La brigade du Palais de la Major

La brigade du Trident des Armées

et la brigade des SudCrés.



Pour cette 3e semaine de concours, nos 4 brigades de pâtissiers professionnels devront d'abord, lors de l'épreuve des 100 gâteaux individuels, moderniser et sublimer 2 grands classiques de la pâtisserie : l'opéra et la charlotte.



À la fin de cette épreuve, nos brigades de professionnels ne seront pas au bout de leur peine car notre jury leur demandera de réaliser l'impossible : donner vie à une nouvelle pièce artistique exceptionnelle et monumentale en croquembouche sur un thème imposé, « la science-fiction »… Mais ce n'est pas tout car elles devront également intégrer, dans leur décor, leur version sublimée du gâteau le plus complexe de la pâtisserie française : le Saint-Honoré.



À l'issue de ces 2 épreuves, seule la brigade qui aura le plus convaincu notre jury d'exception gagnera sa place pour la grande finale ! Alors, qui décrochera sa place en finale et aura une chance de remporter le premier titre de meilleur pâtissier les professionnels ?



À vos marques ? Prêts ? Pâtissez !