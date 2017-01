Le Meilleur Pâtissier : les gâteaux sont à la fête

La galette des Rois revisitée

Plus qu'un classique, une référence ! Cette semaine, pour l'épreuve du classique revisité imaginée par le chef Cyril Lignac, les duos de pâtissiers vont devoir donner un coup de baguette magique à la galette des rois. Reine des repas de famille du mois de janvier, cette gourmandise est adorée des petits comme des grands. Avec sa pâte feuilletée croustillante et son irrésistible frangipane, comment ne pas être inspiré par ce dessert ? Alors, lequel de nos duos sera le roi de la Galette ?



Direction l'Espagne pour l'épreuve technique

Pour cette dernière épreuve technique de l'année, une épreuve jugée à l'aveugle, c'est sous le soleil de l'Andalousie que Mercotte est allée dénicher une recette qui date de plus de 100 ans. El Pericon, c'est son nom ! Cet éventail de flamenco, fait de pâte feuilletée et de ganache au chocolat, a été créé à la demande d'une danseuse. Version individuelle du Feria, les duos de pâtissiers amateurs devront en réaliser 30 en 1h30, rien que ça !



Une maison géante en biscuits

Enfin pour l'épreuve créative, les trois derniers duos devront réaliser une maison géante en biscuits. Une cabane qui se mange entièrement, c'est le rêve de tout enfant, mais aussi celui de Mercotte et Cyril. Accompagnés du Champion des desserts à l'assiette, Jérémy Del Val, notre jury voudra être épaté tant par la gourmandise de ces maisons que par leur architecture !

Il vous manque le petit plus déco pour sublimer vos réalisations sucrées ? Pas de panique, les pâtissiers accompagnés de leur ami le caramel, arrivent à votre rescousse ! Coque en sucre, noisette caramélisée ou cheveux d’ange, à vos spatules, à vos fouets, à vos fourneaux !