Le Meilleur Pâtissier : les célébrités relèvent le défi!

Présenté par Faustine Bollaert avec Cyril Lignac et Mercotte



C'est reparti sur TNTV pour une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier version célébrités. Ils sont 5 cette année à relever le défi : l'humoriste Ariane Brodier, la miss Camille Cerf, le danseur Jean-Marc Généreux, Vincent Moscato et Hélène Ségara. Ils seront soumis aux jugements de Cyril Lignac et aux épreuves de Mercotte.



Outre un titre honorifique, le gagnant publiera un livre de recettes, dont le bénéfice des ventes sera reversé à la Fondation de France.



Pour commencer, Cyril Lignac leur demande de réinterpréter leur gâteau d'enfance préféré. Mercotte défie les cinq vedettes de réaliser un Angel cake. Enfin, dans la troisième épreuve, il s'agit pour les candidats d'allier créativité et technicité pour confectionner un gâteau mettant en scène leur passion d'enfance.



L'émission sera suivie à 21h35 du "Meilleur Pâtissier Spéciale Célébrités – A vos fourneaux".