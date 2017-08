Le Meilleur Pâtissier : les Célébrités fêtent l'amour!

Présenté par Faustine Bollaert avec Cyril Lignac et Mercotte



Pour ce deuxième épisode, les célébrités encore en lice Jean-Marc Généreux, Ariane Brodier, Camille Cerf, Hélène Ségara et Vincent Moscato sont atteintes de tendresse extrême et d'amour débordant !



Pour la 1re épreuve du classique revisité, Cyril Lignac a mis nos célébrités au défi de faire de la pomme d'amour plus qu'une simple confiserie que l'on partage à deux, mais bel et bien un délicieux entremets de dîner romantique ! Qui saura revisiter cette gourmandise du fruit défendu ?



Les célébrités parviendront-elles à séduire Mercotte avec la linzer torte, le gâteau technique de la semaine une épreuve jugée à l'aveugle. Offerte aux demoiselles autrichiennes par les jeunes hommes qui leur faisaient la cour, cette tarte faite de pâte brisée aux amandes et d'une confiture de fruits est également la première recette de tarte recensée dans les livres une tarte ancestrale donc !



Enfin pour l'épreuve créative, nos célébrités vont vous livrer les croustillants détails de leur premier amour. Arriveront-elles à faire chavirer le cœur du jury avec leurs réalisations ? Pour cette épreuve, en plus du jury, les célébrités seront jugées par Angelo Musa, le chef pâtissier du célèbre palace parisien : le Plaza Athénée.



L'émission sera suivie à 21h30 du "Meilleur Pâtissier Spéciale Célébrités – A vos fourneaux".