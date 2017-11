Le Meilleur Pâtissier : la 6e saison sur TNTV

Rouleaux à pâtisserie et moules à gâteaux sont de retour sur TNTV!



Au cours de cette sixième saison, 12 pâtissiers amateurs vont tenter leur chance dans la cuisine dans l'espoir de remporter le titre de Meilleur pâtissier 2017.



Dans un cadre enchanteur, le Château de Groussay à Montfort l'Amaury dans la Vallée de Chevreuse, nos pâtissiers amateurs tenteront de séduire le Chef étoilé préféré des Français, Cyril Lignac, et l'incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, plus exigeante que jamais !



Dans cette première semaine de concours, trois challenges autour des gâteaux meringués, qui vont permettre à nos pâtissiers amateurs d'exprimer tout leur talent !



Dans l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement le dessert préféré des Français, la tarte au citron meringuée.



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, les pâtissiers devront réaliser à la perfection la recette d'un mystérieux gâteau rapporté par Mercotte d'un lointain voyage : le Chaya Paysahdu, un savoureux dessert uruguayen composé d'une génoise, d'une meringue française, d'une onctueuse confiture de lait et de pêches au sirop.



Enfin, pour l'épreuve créative, ils seront jugés par des grands noms de la pâtisserie française, sur des créations d'exception. Pour cette 1re semaine de concours, nos pâtissiers devront proposer un entremet glacé sur le thème du grand Nord. Ici aussi, ils vont devoir redoubler d'inventivité pour impressionner Gérard Taurin, meilleur ouvrier de France, champion du monde glacier et responsable de la création des desserts glacés de la prestigieuse maison Lenôtre.



Photo : Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali

Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6