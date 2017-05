Le Maroc à la conquête du va'a

«

Rédaction web avec Teuia André Vohi

Au début, quand je leur parlais du va 'a, c’était un peu comme si je parlais chinois. Mais le va 'a, c’est de la glisse, c’est l’océan, c’est le partage et maintenant ils n’attendent qu’une chose, c’est d’arriver à Tahiti !Finalement, le va’a semble beaucoup plaire aux sportifs marocains.« Je suis vice-champion du Maroc de windsurf et paddle board et je m’intéresse de plus en plus au va’a. Lorsqu’on m’a proposé de représenter l’Afrique aux Championnats du monde à Tahiti, j’ai tout de suite accepté ! C’est un sacré défi à relever. Du coup, je m'entraîne depuis novembre … », affirme un membre de Marocoo Mogador Va 'a.Ce nouveau club débute tout juste. Pour l’instant, il s’entraîne avec les pirogues personnelles de Loïc Guillou. Mais en juin, ils affronteront 30 équipes internationales pour représenter le Maroc !