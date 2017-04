Le Jt Vert : comment le Pays diminue sa facture d'électricité

Magazine.



Cette semaine, Solène Meniaud et Jerry Biret nous donnent rendez-vous depuis le Musée de Tahiti et des îles à Punaauia. Sur place, ils présenteront plusieurs projets publics de mise en place de panneaux photovoltaïques.



L'énergie solaire apportée par les panneaux solaires a plusieurs avantages. Elle est inépuisable, fiable et respecte la nature. Et cela le Pays l'a parfaitement compris puisqu'il en a installé à la CPS et au Musée à Punaauia.