Le Jt Vert à Niau : notre survie dépend de leur survie

Magazine.



Solène nous parlera de la chance du Fenua de compter 118 îles, réparties sur une surface maritime de plus de 5,5 millions de km², et surtout plus de 15 000 km² de récifs coralliens (source DIREN - Etat de l’environnement 2007).



Et les récifs coralliens constituent notre première barrière de protection contre la houle, notre garde-manger pour toute l’année et notre richesse économique.



Niau est connu pour exporter un escargot marin très particulier : le « pupu Niau » et dont la récolte était réservée aux femmes.