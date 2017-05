Le Jt Vert à Niau : notre patrimoine commun, emprunté aux générations futures

Magazine.



Cette semaine, nous partons pour Niau, un atoll surélevé, situé à 350 km au nord-est de Tahiti.



Niau fait partie de la réserve de biosphère de Fakarava qui regroupe 6 autres îles : Aratika, Fakarava, Kauehi, Raraka, Taiaro, et Toau. Faune, flore, espères rares, protégées et endémiques, ... ces îles regorgent de trésors insoupçonnés.



L'équipe du JT Vert vous propose de découvrir les falaises de l’atoll qui bordent la pointe nord de l’île, son lagon fermé et ses « feo », ainsi que ses grottes souterraines et sous-marines, qui donnent à Niau, son caractère mystique.