Le Jt Vert : ​Fare Bio-climatique : Former les cadres de demain.

Magazine.



Pour le dernier épisode de la saison, l'équipe du JT Vert revient sur un sujet développé depuis plusieurs émissions maintenant : l'éco-construction.



En Polynésie française, le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) constitue le deuxième secteur de consommation d’énergie finale juste après les transports.

Compte tenu des spécificités du Fenua, les principes de l’éco-construction sont perçus comme une solution pour concevoir des bâtiments plus sobres et plus respectueux de l’environnement.



Pour cet épisode, Solène et Jerry sont partis à la rencontre de Franck LUCAS, maître de conférences à l’université de Polynésie française et de Keanui BIRADES, étudiant qui s'est engagé dans l’aventure des constructions bio climatiques.



Ce sera l'occasion de tordre le cou à certaines idées reçues comme : "l'éco construction interdit l'utilisation de la climatisation !" ou encore "l'éco construction coûte plus chère !".