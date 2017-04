Le JT Vert : zoom sur les événements de mars

Dans ce nouvel épisode du JT Vert, Solène et Jerry nous démontrent que les Polynésiens se préoccupent de la cause environnementale. Contrairement à ce que beaucoup pensent.



Associations, particuliers, entreprises et secteurs publics se mobilisent en faveur du développement durable au Fenua.



Divers événements festifs et informatifs ainsi que des actions concrètes sur la thématique de la protection de l’environnement ont eu lieu le mois dernier :

La journée des finalistes de FEDESCOL le 7 mars à Papeari,

La 3 ème édition du village Alternatiba les 10 et 11 mars à l’ISEPP,

édition du village Alternatiba les 10 et 11 mars à l’ISEPP, La journée mondiale de l’eau le 19 mars au parc Paofai,

La projection éco-citoyenne de Planète Eco Tour suivie du Earth Hour Tahiti 2017 le 25 mars au parc Paofai.

En plus de ces événements, diverses opérations de nettoyage; villes sans voiture et formation sur le développement durable ont été mises en place.



Jerry répondra également à une question posée sur la page Facebook du JT Vert : « Qu’est-ce que la transition énergétique ? »



Sans oublier votre rubrique « Let’s do it », où Solène et Jerry nous rappelleront les consignes de tri des déchets.